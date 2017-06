O admirável mundo louco

Tenho de confessar a minha ignorância. De caminho dou-vos conta da perplexidade e espanto com que o mundo me brinda. O mundo todo, a começar por Portugal e acabar em locais mais exóticos. Não tenho respostas para quase nada do que importante se passa, a menos que queira fazer figura

Hoje poderia selecionar 10 temas e cheguei à conclusão que não percebo suficiente de nenhum deles para poder ter uma opinião sustentada. Vejamos quais: o processo aos dirigentes da EDP e o problema dos CMEC; as declarações e evoluções no Reino Unido depois do ataque em Londres; o corte de relações de seis países do Golfo com o Qatar; a ofensiva terrorista em Teerão; uma droga que provoca canibalismo; a compra por um euro do Banco Popular; a sensatez de Santana Lopes acerca do Montepio; o drama dos danos no Convento de Cristo; a polémica sobre a nomeação do embaixador Pereira Gomes para os serviços de Informação da República; as declarações da embaixadora americana no Conselho da ONU para os Direitos Humanos.

