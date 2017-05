Costa e o (não) regresso ao passado

Tive ontem oportunidade de ouvir uma exposição de Teodora Cardoso, por ocasião do dia do ISEG. Tanto a responsável pelo Conselho de Finanças Públicas como o partner da Deloitte Horácio Negrão foram distinguidos pela escola e pela Associação de ex-alunos. Foi a ocasião de recordar quando conheci aquela economista, justamente na sequência da segunda vinda do FMI a Portugal, por altura do ‘Bloco Central’

As coisas estão muito diferentes desde então, e para melhor. Mau seria se estivéssemos como há mais de 30 anos. Porém, interrogo-me, sobretudo depois de ouvir aquela economista se a mentalidade essencial que já provocou a terceira vinda do FMI em 2011 se alterou no essencial. É este o aspeto que me parece preocupante. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

