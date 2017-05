Costa: reforma ou revolução?

O título é um bocado exagerado (porque Costa nunca faria uma revolução), mas a condizer com o livro que Rosa Luxemburgo, a socialista (e depois comunista) nascida na Polónia e celebrizada na Alemanha, escreveu em 1900. Em duas palavras, a revolucionária dedicava-se a criticar o reformista social-democrata alemão Eduard Bernstein por este defender que o objetivo da social-democracia era, essencialmente, a promoção de reformas sociais e não a mudança radical da sociedade

Que os indicadores económicos em Portugal melhoraram, não há dúvida. E há uma prova muito consistente e melhor do que os números: começou-se a discutir de quem é o mérito e não, como até agora, de quem é a culpa. Mas olhando para a frente, porque como diz o povo, para a frente é que é o caminho, há que saber o que fazer com esta melhoria e com o fim do procedimento por défice excessivo hoje anunciado por Bruxelas. E aqui entra a dicotomia de Costa: ceder aos impulsos de PCP e Bloco, ou manter a prudência e austeridade que têm marcado a sua atuação – é certo que disfarçadamente e com muitos sorrisos.

