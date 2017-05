É o turismo, estúpidos!

Muita gente já percebeu e mais ainda vai ter de perceber. Portugal não pode viver como um fidalgo arruinado, fingindo que depende apenas de si próprio. Nada disso. O fantástico crescimento do PIB no primeiro trimestre deste ano (2,8%, na homóloga) deve-se, diz o INE, fundamentalmente às exportações e, entre as exportações, a de serviços, sendo que esta é dominada, essencialmente, pelo turismo

Por isso, caros concidadãos, nomeadamente ó sacrificados dos centros de Lisboa e Porto (além de outras cidades) pensem um pouco. Podem exigir o que quiserem desde que tal não ponha em causa o verdadeiro afluxo de turistas que começámos a ter. Por isso, senhor Governo faça as regulamentações que quiser desde que isso não ponha em causa o turismo. Tuk-tuk, Uber, venda ambulante? Ok. Milhares de pessoas abandonaram situações desesperadas por causa disso mesmo. Se o senhor doutor ou o senhor morador há muitos anos no bairro se sente incomodado pelo barulho e o excesso de gente, pense nisto. Ou então viaje até Florença, para ver o que é uma enchente (embora em certos locais andemos lá perto). Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

