Macron é bom!

Um dia, antes da primeira volta das eleições francesas, escrevi um texto em que me considerei estupidamente otimista ao dizer que Macron seria o Presidente da França. Não estava convencido e ainda hoje me custa a crer que ele tenha sido vencedor na primeira volta e – consequentemente – na segunda, porque do outro lado estava Marine Le Pen. Macron tem ideias, tem programa, tem juventude, determinação e tolerância (recordam que quando ontem os seus apoiantes assobiavam Le Pen ele disse: “Não assobiem, convençam-nos!”)

Não sei o que conseguirá fazer, mas do mesmo modo que Hollande nunca me convenceu – e escrevi-o, na altura, sob o fogo daqueles que achavam que ele era a esperança - hoje sou eu quem tem esperança que Macron seja uma lufada de ar fresco na velha e decrépita França e uma dose de bom senso na Europa e no mundo. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

