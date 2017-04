Contra a vacinação obrigatória

Atenção que o título os pode levar ao engano. Assim como o alarido à volta da epidemia do sarampo também. Um dos males deste mundo moderno é querer arranjar soluções a quente, sem refletir, sem medir convenientemente os prós e os contra. O abaixo-assinado a favor da obrigatoriedade da toma de vacinas até pode ter razão. Mas este é o pior momento para se decidir o que quer que seja. Não é em cima de climas emocionais, nomeadamente provocados pelo falecimento de uma jovem, que se constroem consensos sólidos

Basta pensar nisto: se a vacinação fosse obrigatória e uma criança falecesse no âmbito de uma reação alérgica a uma vacina, mais ou menos as mesmas pessoas se mobilizariam contra a obrigatoriedade de vacinar. Como muito bem disse o ministro da Saúde, que tem mostrado excelente bom senso, antes de mais este é um problema de liberdade individual que pode ou não ser coartado pela lei. No entanto, não pode ser como reação a um acontecimento ou, pura e simplesmente, porque as pessoas agora querem ter opinião sobre o assunto.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)