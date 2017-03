Um elogio a António Costa

Bom, já era tempo de poder elogiar o primeiro-ministro. É hoje. Ao defender uma maioria de 2/3 para a aprovação de grandes projetos que, obviamente, vão para além de uma legislatura, fez uma proposta digna de um primeiro-ministro, de um estadista e não de um chefe de fação. Pena não ser brasileiro para poder dizer “Saravá, seu Costa!”

Como não desconhece o líder do Executivo, ideias destas têm consequências. E ele retirou algumas: o aeroporto tem de ser aprovado assim. Também os programas comunitários, os portos, as grandes ferrovias e as grandes estradas. É assim mesmo. O debate tem de se fazer de modo a encontrar soluções e não de forma a, durante anos, destruir opções. Chama-se a isto – e Costa frisou-o – aprender com os erros do passado.

