O assalto ao (Costa do) Castelo

Chega a ser desesperante a facilidade com que no nosso excelente país à beira-mar plantado se acusa a polícia esquecendo os ladrões. Foi assim com Constâncio e o BPN; volta a ser com Carlos Costa e o BES. Pode dizer-se que nenhum dos governadores cometeu erros? Claro que ambos os cometeram, mas a questão aqui é outra: quem não os cometeria? Conhecem alguém? Acham que o Dr. Carlos Carvalhas, o Professor Louçã, o Dr. Eugénio Rosa ou a Drª Mariana Mortágua estariam bem no lugar?

A maior parte da gente que critica não faz a menor a ideia do peso e da responsabilidade de um Governador. Não pode fazer. Nunca lá esteve. Talvez por isso não haja críticas daqueles que verdadeiramente saberiam estar no lugar. E o que é dito para Carlos Costa serve para Teodora Cardoso, de quem Vital Moreira (e nestas páginas Nicolau Santos) fizeram uma insuspeita defesa.

