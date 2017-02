O Vaticano e a divisão do mundo

Mais do que esquerda ou direita, mais do que temas sexuais e chamados fraturantes, a grande divisão do mundo está entre os que querem abertura, convivência, multilateralismo e aqueles que escondem o medo do desconhecido por detrás de muros protecionistas, leis xenófobas e retóricas nacionalistas e populistas. E nesta divisão o Vaticano está do lado dos primeiros, como estão Merkel, Martin Schulz, Rajoy, Macron e outros. Pena que em Portugal o nosso Governo tenha como suporte quem não entende isto mas quem, voluntaria ou involuntariamente, esteja do lado do nacionalismo exacerbado, contra o Euro, contra a Europa e contra alguns daqueles que mais combatem a xenofobia

O problema político mais grave e com mais custos é, quase sempre, o da miopia política. Quem vê muito bem os golpes imediatos raramente se prepara para os que hão de surgir a longo prazo. Talvez assim se perceba melhor por que razão algumas pessoas, mesmo dentro do PS, até da sua ala esquerda, não gostaram do acordo com o PCP e o Bloco. Para além da Economia, das questões do trabalho e de outras onde se vislumbram fissuras entre os partidos que apoiam Costa, há a questão da nova divisão do mundo. De afirmar sem complexos que o chefe da Igreja Católica é um aliado nos novos combates; ou de perceber que, por muito interessante e moderninho que seja Varoufakis, era Merkel quem tinha razão. Muita gente não percebeu e continua sem perceber. Talvez seja preciso mais tempo; mas talvez nem mais tempo tenhamos. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

