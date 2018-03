Hipocrisias

Este texto tem de começar com um aviso sobre conflitos de interesse. Tenho um familiar que sendo precário do Estado há mais de 10 anos vai ficar sem emprego por ter recusado a proposta que lhe fizeram, de passar a receber metade do salário. Uma chantagem ignóbil: menos salário em troca de um emprego para a vida.

O Estado é perito em dar maus exemplos. O Fisco adora cobrar multas e juros cegos a quem não paga a tempo e horas mas isenta-se de pagar qualquer compensação quando retém o dinheiro que não é seu. Coloca contribuintes em listas negras de devedores quando o primeiro lugar devia ser ocupado por si próprio. O sector público é líder no atraso de pagamentos a fornecedores criando custos financeiros elevados para as empresas com impacto real na sua capacidade de pagar salários, impostos e até contribuições para a Segurança Social. Nunca é penalizado por isso e as empresas recusam fazer queixa ou qualquer denúncia pública com medo de represálias.

E claro, há o caso dos precários do Estado.

