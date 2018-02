Por um punhado de dólares

A espantosa normalidade com que encaramos as coisas mais complexas faz de Portugal o paraíso para muitos. Somos um país que bem recebe e usamos essa nossa característica para justificar porque nos vendemos, sem questionar quem nos compra. Quais são as suas verdadeiras intenções, que objetivos têm para além de fazerem bons negócios? Nada disso interessa.

As política de privatizações foi feita sem qualquer estratégia, privilegiando o encaixe em detrimento de um objetivo. Nenhum outros país na Europa enveredou por tal, mesmo os mais liberais. Ainda houve alguns que alertaram para a espécie de feira da ladra com que encarámos a vendas das empresas, mas desculparam o erro pelo esvaziamento dos cofres provocado por um Estado social que age como rico num país pobre. Só que ser pobre não justifica tudo.

