Recorde atrás de recorde. Assim vivem as famílias portuguesas. Durante 10 anos andámos com a palavra crise na boca. Nada como anos a apertar o cinto para levar a um frenesim consumista. Porque o comportamento do agente económico está repleto de momentos irracionais, tanto corta para além do esperado quando sente que o futuro é incerto, como gasta o que tem e o que não tem — e às vezes o que nunca terá — quando sente que as perspetivas são positivas.

A confiança dos consumidores continua em alta, a subir como nunca até ao valor mais alto desde sempre. O crédito concedido foi o maior em oito anos e nem foi preciso fechar o ano para saber que mais um recorde tinha sido batido.

