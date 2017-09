Tic-tac, tic-tac

Não há orçamentos fáceis. Pelo menos enquanto tivermos uma dívida pública que é 130% do PIB e um défice orçamental crónico. Se Mário Centeno conseguiu resolver o défice do ano passado com cativações e cortes dramáticos no investimento Público, o deste ano está seguro pelo crescimento da economia e subsequente aumento das receitas.

Com as dívidas do Estado a fornecedores a aumentar, o garrote das cativações não pode perdurar. Nem o do investimento, que finalmente começou a acelerar — sobre a subida extraordinária do investimento uma curiosidade e um pormenor técnico.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)