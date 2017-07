Descative-se, a começar pelo Bloco

Desde o início da geringonça que defendi que o acordo era politicamente trágico para o Bloco de Esquerda e, no limite, para a qualidade do sistema democrático. Fazer parte do poder, ou a simples tarefa de apoiar um governo, estava longe do que era o ADN do Bloco cuja popularidade e ascensão nas urnas foi feita à custa de uma brilhante oposição, apoiada em temas fraturantes ou socialmente relevantes.

Confesso que sinto a falta da capacidade do Bloco de nos fazer olhar para os temas de uma outra perspetiva, de ser inteligente, audaz e até arrogante.

