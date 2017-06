Anacom? Fraquinho, fraquinho

Sou um defensor de reguladores fortes. Capazes de uma visão independente e principalmente técnica do sector que vigiam. E acima de tudo com capacidade de fazer cumprir as suas regras. Perante as empresas que regulam e perante os políticos.

Para serem fortes têm de ter à sua frente quem seja capaz de assumir esse papel. A escolha destes deveria ser feita pelo Parlamento, não pelo Governo, e com o sim final a depender do Presidente da República. Seria assim possível uma maior independência e força das instituições.

