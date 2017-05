Sorte? Sorte têm os lituanos

O estado de graça em que caiu o primeiro ministro (e este Governo) nada tem a ver com sorte. António Costa é um exímio político que conseguiu aprisionar os seus parceiros num acordo que jamais assinariam se fossem fieis aos seus princípios. Conquistou a esquerda com políticas económicas de direita e está a colher os frutos de uma estratégia que não é a sua e que é muito diferente daquela que defende publicamente.

O Governo prometeu uma política de devolução de rendimentos, investimento público e crescimento via aumento do consumo interno (com ênfase nos produtos nacionais). Houve até quem, num frenesim de vale tudo, falasse numa aposta clara na substituição de importações, política que nunca funcionou numa economia como a nossa.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)