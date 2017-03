A chantagem da Pimco e da BlackRock

Durante os primeiros anos da recente crise financeira os grandes investidores foram crucificados por estarem a jogar contra a dívida de alguns países, Portugal incluído. Na altura optou-se por os identificar simplesmente por “o mercado”.

Estamos a falar de grandes empresas que têm muitos centenas de milhares de milhões de euros para investir. Gerem fundos internacionais que procuram em todo o mundo as melhores oportunidades para valorizarem o dinheiro dos seus clientes. Dessa valorização depende não só o emprego de quem gere, mas elevados bónus no final do ano e a confiança de quem lhes entregou o seu dinheiro.

