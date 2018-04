Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. A próxima geração está em marcha

Não é por acaso que Luís Montenegro optou por sair do Parlamento e escolheu o palco dos media para fazer a sua travessia muito pouco desértica. Não é também por acaso que ouvimos falar da hipótese de Pedro Nuno Santos apresentar uma moção já no próximo congresso do PS. Os sinais parecem evidentes. Um e outro preparam-se para serem os senhores que se seguem. Montenegro já está em marcha. Pedro Nuno para lá caminha. Só falta saber quando será a hora deles.

Estão ambos na casa dos 40, vieram da escola das jotas e são senhores das estruturas locais dos partidos. Conhecem bem demais as manhas das máquinas partidárias - caciques incluídos - e o que é preciso para as controlar e vencer. Quando chegar o momento, Pedro Nuno Santos por exemplo tem um trunfo importante na mão: Duarte Cordeiro, um compagnon de route que agora manda na federação de Lisboa – fundamental para quem deseja ser eleito líder do PS. No caso de Luís Montenegro basta ver quem apareceu no seu jantar de despedida para perceber como e por quem está a ser preparado o pós-Rio.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)