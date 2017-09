O problema de Costa está nas esquerdas

Marcelo Rebelo de Sousa avisou que depois das autárquicas viria um novo ciclo. A lógica levou-nos a assumir que estava a falar do PSD, mas hoje, olhando para a situação política, devemos também incluir nessa previsão a “geringonça” e os seus equilíbrios. Não acredito que as coisas mudem até às legislativas, mas as contas só se fazem depois dos votos das autárquicas. Até lá, o tom de voz das esquerdas vai engrossar.

As linhas vermelhas foram traçadas por António Costa na entrevista ao DN. O primeiro-ministro assumia a normalidade de cada partido marcar terreno e defender a sua identidade. E deixava entender que, à luz das sondagens, a “geringonça” está bem e recomenda-se porque não há indícios de transferências de votos. Ou seja, se os partidos da geringonça andassem “a comer o eleitorado uns dos outros"(a expressão é de António Costa), aí sim haveria assunto. Esta ideia, sendo óbvia, não deixa de assumir especial relevância no momento político. António Costa reconhece a importância destas eleições para o continuar da “geringonça” e ao mesmo tempo assume que, já não sendo a direita um perigo, o PS, com as suas conquistas governamentais, é o verdadeiro problema para o eleitorado do BE e do PCP.

Centrando o olhar na “geringonça”, nas eleições de 1 de outubro, cada partido tem um objetivo muito particular. O PS, além de se querer manter como o maior partido autárquico, interessa-lhe mostrar um resultado nacional musculado (que indicie a maioria absoluta) para vingar a derrota de 2015. Para o BE, que vem de uma sucessão de boas eleições (legislativas e presidenciais), a ideia é manter a performance nacional (para continuar o “namoro” com o PS) e ganhar espaço no poder local, onde é praticamente inexistente, elegendo, quem sabe, um vereador em Lisboa e no Porto. O desafio maior é para o PCP. A sobrevivência do partido, e já agora de Jerónimo de Sousa, está muito agarrada à sua implantação autárquica. Ao longo dos anos, os comunistas entranharam-se de tal forma no poder municipal que agora não podem escorregar. Para o PCP, sobretudo depois dos desaires nas legislativas e presidenciais, não haverá dúvidas na leitura: um score menos conseguido no domingo será sempre associado ao apoio do Governo que cumpre os “ditames” de Bruxelas.

Por isso, a reação tão dura de Jerónimo à provocação de Catarina Martins. A bloquista, sem nomear os autarcas do PCP, quis acertar em cheio no “poder” comunista quando se disse “chocada” com os municípios que nada fizeram perante a destruição dos serviços públicos. Assim, a líder do BE quis passar a imagem de um PCP encostado ao poder (PS?) e manso na defesa de povo. Catarina sabe que a realidade não é essa, mas a guerrilha política justifica tal golpe.

Não é a primeira vez que Catarina e Jerónimo andam às turras e com certeza não será a última. Nesta fase do campeonato, o episódio mostra-nos pouco mais do que um medir de forças. Mas se o projetarmos à distância, permite-nos perceber os perigos de ter os dois partidos separados, numa geringonça reeditada apenas com um dos parceiros. Se a hipótese do PCP no Governo é pouco provável, imagine-se o que seria a vida de António Costa com o BE no conselho de ministros e os comunistas sozinhos nas ruas.