O Presidente da República volta a meter o carro à frente dos bois.

Depois de, ainda decorria o fogo e ninguém podia saber nada (aliás, ainda ninguém sabe, honestamente) sobre como funcionara o dispositivo do estado no incêndio que matou 64 pessoas, ter afirmado peremptoriamente que tinha corrido tudo da melhor maneira possível, o professor Marcelo Rebelo de Sousa volta a querer acelerar um processo que exige apuramento dos factos, reflexão e só depois acção legislativa.

Estamos apenas agora a começar a olhar para o que aconteceu com a frieza necessária para perceber o que é que exactamente aconteceu. É que é preciso se calhar dizê-lo, mas o que aconteceu não pode ficar para a história como um azar. Morreram 64, ou mais, pessoas e isso não é normal apesar de ano após ano arder mato e floresta em Portugal - como em muitas partes do mundo com o nosso clima, note-se. Morreram pessoas presas pelo fogo, morreram pessoas a fugir do fogo e pelo menos o sistema de comunicação de emergência falhou. Terá também falhado o comando? Terá falhado a gestão do encerramento das estradas? Não sabemos.

Ora sem perceber, pelo menos, a exacta sucessão dos factos; quem deu quais ordens, quando e porquê; qual a informação disponível, quando e a quem; e onde e como morreu cada uma das vítimas haverá vantagem em legislar? O Parlamento vai trabalhar em cima de achismos apanhados entre a comunicação social, e alguns atabalhoados briefings dos responsáveis governamentais? Aliás, tudo parece indicar (repare-se como deixaram de se encontrar novos mortos, ainda o fogo corria violentamente, mal se chegou à "estrada da morte") que o grande problema neste incêndio foi a gestão da informação e das pessoas - mas, lá está, ainda é cedo para grandes conclusões. Francamente, o Presidente pede ao Parlamento (e este infelizmente aceitou) que faça um mau trabalho ao dizer que quer leis "sobre tudo" o mais depressa possível.

Leituras mais superficiais sobre as palavras do Presidente na noite da tragédia diziam, e eu discordo, que as palavras de conforto poderiam ser lidas como um entrave ao apuramento de responsabilidades. Mas é agora muito importante que não se percipite o país num debate sobre como evitar tragédias destas sem saber sequer o que aconteceu. Seria o pior serviço que prestaríamos às vítimas.