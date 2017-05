A banalização do mal

Em 1961, Jerusalém foi palco do muito mediático julgamento de Adolf Eichmann, artífice da operação logística que levou milhões de humanos, a maioria judeus, para os campos da morte. Hannah Arendt, acompanhou o julgamento enquanto jornalista e o seu subsequente livro “Eichmann em Jerusalém” cunhou a expressão “banalidade do mal”, representando como Arendt viu Eichmann: homem mediano, (lá está:) banal até, se não mesmo limitado.

A opinião de Arendt não é de todo unânime. É possível que aliás se tenha deixado enganar por um Eichmann bem mais calculista, motivado e – enfim – “mau” do que o que a jornalista-filósofa conseguiu entrever. Mais que um manga-de-alpaca, Eichmann terá sido um nazi convicto que não se limitara apenas a cumprir ordens – ainda que o fenómeno que Arendt descrevera tenha de facto existido, simplesmente não quando aplicado a Eichmann. Este, se enganou Arendt não enganou os juízes: acabou condenado à morte e Banalidade do Mal é um conceito que continua a fazer sentido.

Outro conceito a que talvez nos tenhamos de habituar é o da banalização do Mal. Quer queiramos quer não vamo-nos habituando, criando carapaças de defesa, às manifestações do Mal que nos rodeiam e que ainda no fim-de-semana passado arrastaram dezenas de famílias para o desespero em Manchester. Lê-se um pouco por toda a internet: desta vez (e com o terror a atingir directamente crianças!), parece que nos tocou menos que tocara quando um camião irrompeu pela multidão em Nice – ocasião que nos tocou menos que da vez que terroristas atiraram sobre a multidão num concerto em Paris; altura em que por sua vez sofremos menos que da vez que um jornal humorístico foi vítima dos mesmos terroristas islamitas, de outra cara e nome. Mas mais que qualquer observação empírica toldada pela segmentação das minhas redes sociais podemos, qual Arendt, virar-nos para Jerusalém. É que não há nenhum esquema terrorista – camiões, bombistas sucedidas, ataques com facas, armas de fogo, etc. – usado recentemente na Europa que não tenha sido primeiro usado contra os israelitas e cá, claro, soubemos sempre muito bem lidar com o terror que afligia os outros. Em 2001, por exemplo, um bombista do Hamas matou 21 visitantes duma discoteca em Tel-Aviv, por exemplo, mas o que vem a propósito é olhar para como se lida lá com o terror permanente.

Onde a alemã viu a banalidade do Mal eu vi um povo que vive debaixo do terror permanente e aprendeu a banaliza-lo. Não sobrevive, vive mesmo, com uma vontade e um espírito positivo que faz inveja. Ir a Israel é ver que o terror e mal se torna banal com o tempo. O Homem habitua-se. Assusta um bocadinho.