Salazar e Le Pen: a luta continua!

Causou estupefacção e até escândalo que o Partido Comunista não tenha condenado a violência do regime venezuelano, tendo mesmo lançado mão duma resolução a condenar uma suposta ingerência externa no país sul-americano. Mais recentemente foi também recebido com surpresa o facto de o candidato presidencial francês da extrema-esquerda ter recusado revelar o seu voto na segunda volta deixando no ar a tolerância de Marine "inimiga de classe" Le Pen.

Francamente, não sei bem como pode qualquer destas ocorrências causar estranheza.

O PCP veio apenas – com alguma felicidade, tratando-se de vésperas do 25 de Abril – confirmar novamente aquilo que é evidente desde que me lembro: os comunistas não se opõem aos totalitarismos, antes os abraçam quando lhes convém. Na Venezuela, como está no poder um partido trabalhista, irmão de ideias, não há qualquer problema com violência de estado, fome do povo ou prisão política. Maduro, como antes Chavéz, põe e dispõe de esquemas para se manter no poder com força e contra as mais elementares liberdades. Enquanto tiver no discurso uma postura de luta de classes e combate ao capitalismo, terá o aplauso dos comunistas cá da praça.

Daqui se conclui com relativa evidência: tivesse Salazar tido a "lucidez" de chamar União Nacional Trabalhista ao seu partido único e de chamar às colónias "territórios de resistência ao imperalismo" teria podido contar com Cunhal como seu fiel ministro - tudo o resto seria o Estado Novo como o conhecemos: prisão de opositores (banal desde Lenine), censura prévia na imprensa (nada mais comum no Pacto de Varsóvia) e colonialismo (URSS, alguém?).

Educado nos esquemas de Moscovo por Cunhal, Salazar talvez tivesse conseguido um movimento de massas, o culto da personalidade e o domínio de todas as esferas da sociedade e economia pelo partido (a União Nacional Trabalhista, recorde-se). Assim poderia o Estado Novo ter passado de ditadura conservadora a estado fascista como, simplisticamente, o PCP sempre o acusou de ser. A ironia, claro, é apenas para os mais incautos. Que a Itália de Mussolini teve mais que ver com a URSS do que com o Estado Novo é uma evidência. Uns toques de cosmética da parte de Salazar levariam o PCP a lamentar o 25 de Abril.

Comunismo e Fascismo nascem do mesmo esquema mental, indo buscar origens comuns pelo menos até Platão: para o estado atingir os fins que alguém propõe, valem todos os meios. O indivíduo é para anular a favor do bem comum. E esses fins são idênticos: há um inimigo (da classe ou da raça) que tem de ser aniquilado, sendo para tal fim preciso tomar o poder total pela via violenta e revolucionária, mantendo as aparências de cooperação com as forças opostas enquanto necessário.

A vida do nosso inimigo nada vale e o terror dos "nossos" é fundamental para os alinhar nas batalhas pelo futuro do regime. A verdade é um conceito abstracto que sucumbe à necessidade de manter unidas as forças populares junto do partido. A expansão do ideário ou do regime para outros países é bem-vinda para derrotar o inimigo de classe/raça em todo o mundo.

Em suma: o capitalismo judeu não triunfará!

Que agora em França a extrema-esquerda tenha dificuldade em separar o seu discurso do de Le Pen, é tão só mais um episódio deste antigo combate pela rua e pelo mesmo voto. O discurso de extrema-esquerda e extrema-direita é, mais uma vez e como tantas vezes antes na história, o mesmo, actualizado à época que vivemos. E Mélenchon tem muito mais em comum com Le Pen do que com outro candidato qualquer.

O inimigo não é o judeu e o grande capital mas as elites e a Europa. A classe (ou a nação) sucumbe debaixo do livre comércio e da livre circulação de bens e pessoas. O estado enfraquece para servir determinados interesses e não assume um papel regulador forte, o que prejudica os interesses dos nossos. É preciso subir salários aos nossos, impedir a concorrência desleal dos que vêm de fora e reindustrializar o país que tanto perdeu para o estrangeiro. E arrancar a soberania nacional a Bruxelas, poder practicamente imperialista. Como pode agora Mélenchon apelar à derrota de Le Pen?

Há diferenças, claro, mas não seria preciso adaptar assim tanto quanto parece à primeira vista. Mais a mais o caos pelo qual passaria uma França ao sair do Euro ou até da União serve sempre os extremos, sejam eles supostamente de direita ou supostamente de esquerda. Mesmo que nunca dessem as mãos em público, os meios de que Frente Nacional e França Insubmissa querem dispor são os mesmos: um estado forte a pender para o totalitário que dite aos indivíduos, famílias, e empresas como viver a sua vida para que contribuam para um suposto bem comum.

Em 2017 não percebo como é que escandaliza o que nos últimos cem anos é comum vindo das franjas políticas. Forças contra a democracia liberal continuam a unir forças contra a democracia liberal. As palavras (“liberdade”, “povo”, “democracia”) não valem por si mas têm de se lhe seguir actos. E de quem quer os meios para um estado total não se pode esperar um estado que respeite as liberdades individuais. Para alguns democracia liberal continua a ser um obstáculo.