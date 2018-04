Que é feito da reestruturação da dívida?

O ponto mais importante do novo Pacto de Estabilidade não está nas metas do défice, mas na agressiva planificação de redução da dívida. O plano prevê que a dívida desça até aos 100% do PIB em 2022, um valor ainda muito alto, mas que nos coloca de volta ao clube dos que não ultrapassam essa fasquia simbólica, onde costumam estar os países sujeitos a resgates ou intervenções externas.

O que Mário Centeno está a tentar fazer é aproveitar o crescimento da economia e as extraordinárias condições externas para fazer uma redução quase sem precedentes internacionais. Os partidos mais à esquerda podem não gostar disso (por não concordarem com as metas europeias) e os mais à direita podem defender que esta redução é feita com pés de barro, sem reformas sérias no Estado. Todos têm alguma razão, mas o que Centeno está a fazer está certo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)