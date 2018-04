O PS percebeu finalmente porque perdeu as eleições de 2015

O artigo de opinião que Mário Centeno publicou esta segunda-feira no “Público” não é apenas uma defesa inteligente da sua política ou um aviso claro aos partidos que apoiam o Governo e ao próprio PS. É também uma assunção das razões que levaram o Partido Socialista a perder em 2015 umas eleições que, até alguns meses antes, pareciam ganhas. E essas razões são relativamente simples porque se prendem com a ideia de que os governos PS eram pouco prudentes com as finanças públicas.

