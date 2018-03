O Governo deve “enviar” alunos para o interior

O ministro Manuel Heitor lançou uma recente ofensiva - embora já pareça em retirada - sobre um tema tão interessante e relevante quanto polémico: as universidades e politécnicos de Lisboa e Porto devem reduzir as suas vagas para serem transferidas a favor de instituições noutros locais do país?

A ideia assenta em pressupostos estatísticos inatacáveis. Portugal é, de longe, o país europeu que mais alunos de ensino superior concentra nas duas maiores cidades. Em 2016, 54% desses alunos estavam a estudar em Lisboa e Porto. Um número absurdo, quando visto a seco, mas que, obviamente, assenta em muitos fatores.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)