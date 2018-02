Não desvalorizem Rui Rio

Este título pode custar-me caro a prazo, o que é normal em áreas cujo destino se joga em eleições, mas duvido que esteja errado nos próximos tempos. Não digo isto por achar que as sondagens vão ser especialmente simpáticas com o novo líder do PSD ou que o partido lhe vai dar tréguas. Digo-o por razões que partem da forma de estar de Rui Rio, da maneira que tem de gerir o calendário e, sobretudo, de não ter problemas em fazer pontes para o PS.

A total recusa do PSD de tentar envolver o PS em acordos tinha uma razão lógica de existir. Essa recusa era, aliás, mútua, porque foi forjada na ressaca das últimas legislativas. A diferença é que enquanto o PS pôde viver quase sempre sem essas pontes, o PSD perdeu bastante com isso.

