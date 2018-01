Fundo soberano de Angola, o fim do negócio mais fácil do mundo

Os fundos soberanos são um instrumento relativamente normal nos países cuja riqueza depende muito de matérias-primas, sujeitas à volatilidade dos mercados e, sobretudo, à escassez e à finitude dessas mesmas matérias. Servem, na essência, para alocar uma boa parte do dinheiro ganho no imediato em investimentos a prazo, de que as gerações futuras possam beneficiar.

Países ricos como a Noruega, a Arábia Saudita e o Qatar ou outros, em fase de desenvolvimento muito diferentes, como Timor, Nigéria ou Angola têm em comum esse fundos soberanos. O maior fundo soberano do mundo, e talvez o mais credível, é o da Noruega. Como tudo na vida, há fundos com gestão à prova de bala, outros que se metem em aventuras discutíveis e outros ainda que são geridos de forma opaca, em benefício de poucos e sem que os seus compatriotas ganhem alguma coisa com isso.

