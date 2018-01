Como vai Marcelo monitorizar as falhas do Estado?

Não há muito a dizer sobre a mensagem presidencial de Ano Novo. Bem feita, bem escrita, equilibrada e, acima de tudo, em sintonia com o sentimento da esmagadora maioria dos portugueses. É isso que se pede a um Presidente e Marcelo sabe ler os portugueses como poucos. Talvez como mais ninguém. Aprendeu isso nas décadas de jornalismo e comentário, e também por nunca ter deixado de percorrer o país de lés a lés.

A grande questão que fica destas mensagens é, para mim, a das consequências futuras. O Presidente foi claro na necessidade de “reinvenção” da relação dos portugueses com as funções de segurança do Estado, que falharam no ano passado em duas vagas de incêndios, tão improváveis quanto violentas e devastadoras. Todos sabemos que as situações climatéricas foram raras, que se juntaram demasiados fatores em simultâneo e que mesmo os países mais organizados do mundo sofrem incêndios florestais de enorme gravidade. Mas todos ficámos com a certeza de que muita coisa não funcionou, houve descoordenação mais, incompetência a vários níveis e, no cimo do bolo, uma ministra sem qualquer capacidade política.

