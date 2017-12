O estado e a Uber: se correr não pega, se ficar não come

O secretário de estado dos Transportes sugeriu em declarações ao Expresso que os €4 milhões de multas pendentes sobre motoristas da Uber e da Cabify fossem tecnicamente amnistiados com a entrada em vigor da nova legislação, que se arrasta lentamente no Parlamento e que talvez veja a luz do dia lá para fevereiro.



O propósito do membro do governo é simples: quer pressionar os deputados a aprovar uma lei que já devia ter visto a luz do dia há muitos meses e tentar corrigir retroativamente uma situação injusta, fruto de um vazio legal face às novas plataformas tecnológicas de serviço de transportes.

