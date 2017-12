Não disparem já sobre o terceiro sector

O embaraçoso escândalo da Raríssimas não deixa grande margem a dúvidas, segundos julgamentos ou esquecimento. Os casos de deslumbramento e aproveitamento em instituições desta relevância social e tão dependentes de dinheiros públicos e doações só se resolvem com mudanças de quem as dirige e com transparência imediata e continuada.

Se a Raríssimas se pretende reerguer e retomar o seu papel na sociedade portuguesa, não tem outro caminho. Se não o fizer passará a ser um perpétuo objeto de desconfiança, pondo em risco centenas e centenas de crianças com doenças raras, que não têm onde ser seguidas de forma permanente.

