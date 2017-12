Dear BlackRock, thanks for the email but wrong adress

Um grupo de investidores internacionais que ficou a arder na resolução do Novo Banco escreveu ontem uma curiosa carta ao novo Presidente do Eurogrupo, que calha ser ministro das Finanças de Portugal. Esta carta enviada pelos chamados mercados começa com os habituais parabéns e traz nos parágrafos seguintes uma ameaça inaceitável, repetida vezes sem conta em Portugal, mas absolutamente ridícula quando feita em Bruxelas.

Acontece que a própria resolução do BES foi inédita a nível europeu e mundial, decorreu de um modelo imposto pelo BCE e nunca repetido a esta escala, e totalmente dirigido a nível nacional pelo Banco de Portugal. Ou seja, tanto a resolução em 2014 como a avaliação das obrigações e do perímetro em que ficavam pertenceu à equipa de Carlos Costa. A decisão de as ter no Novo Banco em 2014 foi do BdP e a de as transferir para o banco mau em finais de 2015, já na vigência deste governo, idem.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)