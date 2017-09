Catalexit, o regresso à velha ameaça europeia

Nos dez anos da crise financeira, assinalados este verão, o Euro continuou a mostrar as suas várias facetas: uma moeda forte que pode protagonizar um surpreendente crescimento económico, mas que não ultrapassou os desequilíbrios orçamentais e monetários entre países muito diferentes e cuja existência continua central em alguns debates políticos, com Itália à cabeça na defesa de um referendo sobre a moeda.

Apesar do bom momento da Zona Euro, é evidente que as contradições inerentes à moeda única continuam a ameaçar a unidade europeia a longo prazo. Mas esta quarta-feira, um dia louco no Parlamento catalão veio lembrar-nos que as feridas da história e da geografia foram, são e serão a grande ameaça à unidade europeia.

