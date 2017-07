O que Ricardo Salgado esquece

A entrevista que Ricardo Salgado deu ao Diário de Notícias é um documento interessante e que merece uma leitura atenta. Mas nem é preciso chegar a meio do texto para se perceber o esforço do ex-banqueiro em esquecer os dois pontos essenciais e em focar-se em questões que, vistas isoladamente, até parecem dar razão aos seus argumentos. É óbvio que a resolução do BES sofreu de todos os tipos de experimentalismos e que tanto os meses anteriores à queda como os que se seguiram estão cheios de contradições, erros, atrasos inexplicáveis, jogos vários que ainda hoje nos deixam perplexos e que destruíram imenso valor. Mas é ainda mais óbvio que isso teve uma origem, ou melhor, duas que Salgado esquece sempre.

A primeira origem e o início de todos os problemas foi a falsificação das contas do GES. Sem esse erro primário e gravíssimo toda a história seria diferente. Ao não quererem aceitar que o grupo estava com várias empresas falidas, que deviam ser vendidas ou encerradas, o caminho para o desastre ficou traçado. A ideia da falsificação de contas era simples: esconde-se agora e para o ano tudo já estará melhor e a questão vai sendo resolvida sem que ninguém de por isso. O problema é que no ano seguinte as contas estavam piores e no outro a seguir piores estavam. A falsificação de contas passou de um "problema" circunstancial para algo estrutural, sempre a precisar de financiamentos de curto prazo, numa bola de neve sem fim.

