O Governo quer que mudemos o chip. E é preciso fazer continência?

É absolutamente inútil, para não dizer ridículo, que o Governo peça aos políticos e à comunicação social que “mudem o chip” (sic) e deixem de falar de demissões. O pedido - ou desabafo - de Pedro Nuno Santos na entrevista ao Público e à RR mostra bem a dificuldade que o Governo tem em enfrentar um clima de adversidade que saia do eixo economia/orçamento e em que não controla os acontecimentos.

Não há nenhum governo que não passe por crises, que não tenha momentos difíceis, que não atravesse situações de sufoco político e, já agora, que não tenha ministros com menor capacidade política, estruturas governamentais com pouca solidariedade hierárquica e partidos ou parceiros que sussurrem nos bastidores. Faz parte da política em geral e das democracias em particular.

