Governadores civis de novo, a sério?

“Temos de distinguir o governador civil enquanto representante do Estado no distrito e o governador civil enquanto serviço descentralizado e [foi] nesta segunda vertente que ficámos com um grande vazio”. A declaração da ministra da Administração Interna foi feita este quarta-feira, no Parlamento. Pelos vistos, Constança Urbano de Sousa acha que falta um nível político na resposta aos fogos.

A explicação, da própria ministra, é esta: “Naqueles quatro dias tivemos dois teatros de atuação complexos em dois distritos diferentes. Eu estive num e o secretário de Estado noutro. Se fosse em 3, 4 ou 5 colocava-se a questão de não termos nenhuma autoridade política distrital na região”, afirmou, sublinhando a existência “de um vazio que temos de repensar no âmbito da revisão da lei de bases da proteção civil”.

