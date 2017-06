Sondagens, o regresso da vida normal

As eleições francesas foram uma espécie de redenção para os institutos de sondagens. Acertaram em cheio, na primeira e segunda volta, acompanharam todas as mudanças de uma longa campanha, não sobrevalorizaram modas passageiras nem desvalorizaram novidades. Ao contrário do que possa parecer, as eleições francesas foram tudo menos previsíveis: os candidatos iniciais caíram nas primárias dos partidos, pela primeira vez um ex-Presidente não se candidatou, outro (Sarkozy) caiu por terra e o provável vencedor (Juppé) teve o mesmo fim.

O surpreendente Fillon caiu a pique num escândalo, o PS virou à esquerda afastando o mais provável candidato (Valls), Méllenchon teve uma campanha espetacular e, no meio disto tudo, Macron fez o seu caminho até ao Eliseu. Foi uma das mais estranhas e longas campanhas da V República, mas um sucesso retumbante para as sondagens.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)