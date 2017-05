O BPN, a Justiça e os outros bancos

Boa parte dos comentários imediatos à sentença do julgamento do BPN fixaram-se na ideia de que, finalmente, um banqueiro era condenado a prisão efetiva, numa aparente mudança da justiça portuguesa. Sendo evidente que a sentença do caso BPN é dura e que as prisões acabarão (depois de muitos recursos) por ser efetivas, não acho que este caso mostre algo de novo, até porque não há nada de novo para mudar.

O que impediu até hoje a prisão de alguns banqueiros não foi nenhuma hesitação ou falta de coragem da Justiça. Foi, isso sim, um conjunto de fatores complexos que persistem: a extrema morosidade das investigações e de todo o processo crime, a enorme complexidade da matéria em investigação e o facto de muitos absurdos que existiram na banca nem sempre serem crimes.

