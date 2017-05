2,8%: no princípio era o número

Os números do crescimento, anunciados ontem, são indiscutivelmente bons. São importantes para o país, para a zona Euro e para a UE em geral. Além do seu valor intrínseco, permitem solidificar um discurso de que o governo quase não dispôs no ano passado e que até ao verão foi o seu verdadeiro problema.

É verdade que o tempo passa depressa, mas até ao verão os sinais de crescimento ainda eram muito ténues. O foco do próprio executivo eram as contas públicas, sobretudo o défice, porque eram as que podia controlar. Mas no outono as coisas começaram a mudar e o crescimento em cadeia tem sido impressionante.

