As estações de metro como fruta da época

Na passada sexta-feira ocorreu uma coisa relativamente rara. O Governo desmentiu uma informação oficial do próprio Governo sobre o alargamento da rede de metro de Lisboa. Na verdade, foi o mesmo ministério que divulgou uma informação e depois a desmentiu, para segunda-feira a corrigir.

A razão de uma atuação tão trapalhona é relativamente fácil de explicar: dentro do ministério do Ambiente há dúzias de estudos sobre a expansão do metro e muitas correntes. Na ânsia de fazer um anúncio legítimo, divulgou-se uma opção que em parte foi descartada.

Ontem, foi a vez de Assunção Cristas - como candidata à Câmara de Lisboa - anunciar um plano para construir 20 (!) estações de metro.

