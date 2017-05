A globalização contra a extrema-direita

O debate presidencial francês não foi apenas um debate violento e tenso, um momento chave para a campanha de Emmanuel Macron ou uma das horas mais dramáticos das campanhas eleitorais em França e na Europa. O debate – seguido com atenção em vários países, mas com baixas audiências no hexágono – teve uma importante novidade política: foi a primeira vez que num debate desta magnitude a extrema direita foi acusada e derrotada com argumentos profundamente liberais e pró-globalização.

Nos últimos anos, a maior parte dos políticos tradicionais tiveram grande dificuldade em enfrentar movimentos nacionalistas e/ou protecionistas. Optaram pelo discurso do medo, como em Inglaterra, ou por não levar o adversário a sério, como nos EUA, ou até assimilando boa parte das ideias, como aconteceu na Holanda. Ontem, Macron optou por uma estratégia radicalmente diferente e atacou as ideias da Frente Nacional de frente, defendendo o seu projeto e acusando de “imbecilidades”, as propostas de Marine Le Pen.

