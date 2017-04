A tolerância de ponto faz sentido?

Pelo menos dois deputados do PS discordaram publicamente da tolerância de ponto anunciada pelo Governo para o dia 12 de maio, data em que o Papa Francisco chega a Portugal. As razões que invocam são genericamente corretas, sobretudo quando apontam para o facto de vivermos num Estado laico e com estrita separação entre a Igreja Católica e as funções do Estado. Mas os deputados não têm grande razão ao mostrarem surpresa pela decisão governamental. A tradição tem sido essa e é natural que ainda se mantenha.

Estou muito à vontade para falar de Fátima, sem qualquer condicionalismo. Sou ateu, não tive educação religiosa e não sou batizado. Foi uma opção dos meus pais - os dois com forte educação católica - que nunca alterei por nunca ter encontrado qualquer razão para o fazer. Não sei se algum dia passarei a ser crente, mas duvido seriamente. O mais próximo que me senti do catolicismo foi através da música, da literatura ou do cinema.

