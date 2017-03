Nós não vamos pagar isto tudo, já pagámos

Teixeira dos Santos deu hoje uma entrevista à TSF onde diz que “nós vamos pagar isto tudo”. O “isto tudo” é o Novo Banco e o “nós”, bem, somos todos nós. Sobre a parte do “nós” já nenhum português tem dúvidas, dada a longa lista de contas que nos têm apresentado desde a nacionalização do BPN. Sobre o que ainda temos para pagar, acho que Teixeira dos Santos está mesmo enganado.

Não o digo por achar que a solução do Novo Banco ficar nas mãos de um fundo como Lone Star é boa, longe disso, muito menos por achar bem que o Estado fique com 25% do capital e 0% dos direitos de voto. Digo-o porque a esmagadora maioria dos buracos do Novo Banco já foi tapado pelo nosso dinheiro.

