É um erro que Marcelo não escreva as memórias

É um erro que um Presidente da República não escreva as suas memórias. E, no caso de Marcelo, é também uma decisão egoísta e politicamente errada. A decisão, ou melhor, o anúncio, feito pelo PR, de que não pretende escrever as suas memórias quando deixar o Palácio de Belém foi interpretada como uma decisão anti-Cavaco.

A notícia foi dada como se fosse uma rutura de estilo ou sobre alguém que não quer acertar contas com a História recente. Mas, a verdade, é que o anúncio de Marcelo é extemporâneo, errado e feito em cima do joelho.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)