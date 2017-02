Mas o que é que Marcelo disse mesmo?

Não concordo com as críticas ao alegado excesso de agenda do Presidente da República e ao facto de aparecer literalmente em todo o lado. Cada PR deve escolher a sua forma de estar no país e a de Marcelo é, naturalmente, a que mais gosta, a que mais tem a ver com ele e com que melhor se relaciona com a população.

A sua ligação direta ao “país real” é inegável e tem um efeito político extraordinário na relação entre os eleitores e o cargo do PR. É isso, aliás, que faz com que Marcelo pura e simplesmente não precise dos partidos para nada e os eleitores não liguem grande coisa ao que os partidos vão dizendo do PR.

