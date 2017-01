Atenção que Trump é popular

Depois dos mercados, as sondagens. Já são, pelo menos, dois indicadores sólidos a mostrar que as reações imediatas às políticas de Donald Trump não são a que a maior parte dos analistas ou comentadores políticos pensavam. Aliás, já não eram durante a sua longa campanha partidária e depois nacional.

O novo Presidente americano sempre ligou muito mais a indicadores diretos do que a opiniões ou reações intermediadas, fossem de jornalistas, de políticos, de economistas ou de organizações e instituições em geral. A sua preocupação – e a chave do seu sucesso eleitoral – foi sempre a de perceber o que pensam as pessoas, como reagem as pessoas, quais são os seus medos, anseios e desejos imediatos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)