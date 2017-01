O que é isso de resolver a banca?

Já sabíamos o que não era resolver a banca. Era adiar alguns problemas, estender o prazo de outros, colocar ativos em stress em fundos que servem para pouco mais do que isso e cobram curiosas comissões de "gestão", etc. Era, no fundo, não enfrentar a questão com rapidez - o que, em bom rigor, não é fácil nem se faz com um estalar de dedos - e preferir uma abordagem lenta, que evita dramas agudos mas prolonga muito os maus resultados e impede um bom funcionamento do setor e da economia em geral.

Em traços gerais é disso que se acusa o governo anterior, com o caso Banif como exemplo extremo e o arrastar da Caixa como o melhor elefante que se pode pôr no meio da sala.

O atual governo nasceu a discursar contra este estado de coisas - jogando com o capital de ter tido o Banif a rebentar-lhe nas mãos -, e começou a agitar a bandeira de "resolver a banca". A expressão é interessante, mas até agora quer dizer exatamente o quê?

