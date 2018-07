São feministas ou odeiam o “homem”?

Entregar as crianças à mãe, dando umas migalhas hebdomadárias ao pai, é um vício cultural de uma sociedade ainda machista; entregar os filhos à mãe por sistema é um reflexo condicionado do machismo, que, paradoxalmente, ainda agrada a muitas mulheres. Numa sociedade onde o poder das mulheres ainda é escasso, o poder sobre os filhos dá-lhes uma sensação de empoderamento irresistível. Muitas vezes, esse poder doméstico é usado como vingança contra o ex-marido, que é relegado para a condição de cabide dos sábados e de cartão de crédito da semana inteira. Alguns homens, diga-se, também ficam satisfeitos com o vício, porque não estão nem nunca estarão disponíveis para um trabalho doméstico além da migalha hebdomadária.

