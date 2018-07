Quando é que o feminismo MeToo desenterra as vítimas de Bill Clinton?

Li no “Blitz” excertos da última entrevista de Anthony Bourdain (http://blitz.sapo.pt/principal/update/2018-07-17-O-que-disse-Anthony-Bourdain-na-ultima-entrevista-antes-de-morrer). Reforço de última hora do MeToo, devido à relação com Asia Argento, Bourdain teve a rara coragem de apontar o foco de luz a uma das grandes incoerências ou cobardias do movimento: Bill Clinton ou até o casal Clinton.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)