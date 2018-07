Pátrias contra Putin

DR

A segunda temporada de “Ocupados” está a passar na RTP 2. Esta série norueguesa pensada por Jo Nesbo conta a história da invasão da Noruega pela Rússia. A verosimilhança é espantosa: é cada vez menos difícil acreditar num cenário em que a Rússia invade de facto um país da Europa ocidental debaixo do beneplácito de uma América ausente (no tempo da série, já não há NATO e uma América isolacionista encolhe os braços). “Ocupados” recorda-nos ainda um facto pouco salientado em Portugal e na narrativa europeia: os países nórdicos, normalmente associados ao pacifismo pós-histórico, estão a regressar à história.

A narrativa vigente só tem uso para a Rússia quando se ataca o nacionalismo anti-imigrantes de países facilmente criticáveis (Hungria, Polónia); a Rússia desaparece quando é preciso falar do crescimento do patriotismo em países com automática boa imprensa (Noruega, Suécia)

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido