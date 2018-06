A personificação da fronteira

A série “The Son”, baseada num romance de Philip Meyer, é a enésima prova da imortalidade do western; o western e as suas variações estarão sempre entre nós, porque é ali que se coloca com mais intensidade a grande pergunta moral e literária: como é que mantemos a decência no meio do esterco? Como é que amamos e ensinamos a amar no meio da anarquia? Além de ser uma boa coleção de personagens assente neste dilema clássico, “The Son” é uma reflexão interessante e atual sobre migrações e identidades.

